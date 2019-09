SM le Roi félicite Kristalina Georgieva suite à sa nomination Directrice générale du FMI

vendredi, 27 septembre, 2019 à 21:34

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Kristalina Georgieva à l’occasion de sa nomination au poste de Directrice générale du Fond monétaire international (FMI).

Dans ce message, SM le Roi exprime à Mme Georgieva Ses félicitations chaleureuses et Ses vœux sincères de succès dans ses hautes fonctions.

Le Souverain affirme que la nomination de Mme Georgieva à la tête de cette importante institution internationale témoigne de la confiance dont elle jouit de la part des Etats membres et de leur considération de son expertise et de sa compétence professionnelle dans les domaines de l’économie et de la gestion.

SM le Roi souligne que ces qualités joueront un rôle important dans la réalisation des ambitions de Mme Georgieva de hisser l’action de cette institution et de réaliser ses objectifs de consolidation de la stabilité financière et de consécration de la coopération dans le domaine monétaire, notamment entre les pays émergents.

Dans Son message, le Souverain salue également les relations de coopération solides et fructueuses qui lient le Maroc au FMI, soulignant la volonté commune des deux parties de les renforcer et de les développer davantage pour “servir les efforts inlassables de Notre pays pour atteindre un développement global et durable”.