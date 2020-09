SM le Roi félicite l’Emir de l’État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de son accession au pouvoir

mercredi, 30 septembre, 2020 à 17:27

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de son accession au pouvoir.

Dans ce message, le Souverain présente à l’Emir Ses félicitations les plus chaleureuses, ainsi que Ses vœux de santé et de bien-être, implorant le Tout-Puissant de lui accorder réussite pour mener le peuple koweïtien vers davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, SM le Roi exprime Sa grande satisfaction quant “aux liens profonds de fraternité qui Nous unissent, ainsi que Nos deux familles”, réitérant Sa détermination à œuvrer de concert avec l’Emir afin de développer davantage les “relations distinguées” qui lient le Royaume du Maroc à l’Etat du Koweït, au bénéfice des deux peuples et dans l’intérêt de la Oumma arabe et islamique.