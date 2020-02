SM le Roi félicite l’équipe nationale de futsal pour son sacre champion de la CAN-2020

samedi, 8 février, 2020 à 18:22

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de futsal qui a remporté vendredi la 6ème Coupe d’Afrique de Futsal-Total 2020, organisée à Laayoune.

Dans ce message, SM le Roi exprime aux membres de l’équipe nationale de futsal et, à travers eux, à l’ensemble du staff technique et administratif à la Fédération royale marocaine de football, Ses chaleureuses félicitations, louant cet exploit sportif remarquable, qui vient confirmer la présence continentale forte du football national dans ses différentes catégories.

Le Souverain salue les efforts des parties ayant veillé à l’organisation réussie et exemplaire de ce championnat africain, qui a conféré à cette grand-messe footballistique une ambiance empreinte de fierté et d’encouragement à toutes les équipes participantes de la part du public et des spectateurs.

Tout en réitérant Sa fierté de cette réalisation honorable du sport marocain, Sa Majesté le Roi souhaite plein succès sur la voie de la réalisation de davantage de titres dans les différentes compétitions continentales et internationales.