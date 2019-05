SM le Roi félicite les Souverains de Jordanie à l’occasion de la Fête de l’indépendance de leur pays

samedi, 25 mai, 2019 à 12:05

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Abdallah II et à la Reine Rania de Jordanie, à l’occasion de la Fête de l’indépendance de leur pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur aux Souverains hachémites et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère.

Le Souverain saisit également cette occasion pour se féliciter du développement du partenariat exceptionnelle qui lie les deux pays et qui tire sa force des liens de fraternité solide et d’amitié sincère unissant les deux Chefs d’Etat et leurs familles royales.

Dans ce contexte, SM le Roi réitère Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec SM le Roi Abdallah II pour renforcer ce partenariat dans les différents domaines au profit des deux peuples frères.