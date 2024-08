SM le Roi félicite les Souverains de Jordanie à l’occasion de la naissance de la première enfant de LL.AA.RR le Prince héritier et la Princesse Rajwa Al Hussein

lundi, 5 août, 2024 à 23:51

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, et à SM la Reine Rania Al Abdallah, à l’occasion de la naissance de la première enfant de LL.AA.RR le Prince héritier Al Hussein Ibn Abdallah II et la Princesse Rajwa Al Hussein.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses félicitations les plus chaleureuses aux Souverains de Jordanie, ainsi qu’aux membres de l’honorable famille royale, à l’occasion de la naissance de la première enfant de Leurs Altesses Royales le Prince héritier Al Hussein Ibn Abdallah II et la Princesse Rajwa Al Hussein, “que Dieu la bénisse et l’entoure de Son immense sollicitude sous l’œil bienveillant de Leurs Altesses Royales et de Votre Majesté”.

Le Souverain dit partager ainsi que les membres de Son illustre Famille Royale la joie de cet heureux événement, implorant le Tout-Puissant de “combler votre chère petite-fille de bonheur et de bien-être, et de la gratifier ainsi que votre famille de Ses bienfaits et bénédictions incommensurables”.