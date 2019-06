SM le Roi félicite les Souverains de Suède à l’occasion de la fête nationale de leur pays

jeudi, 6 juin, 2019 à 12:40

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux Souverains de Suède, SM le Roi Carl XVI Gustaf et la Reine Silivia, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur aux Souverains suédois et aux membres de leur illustre famille royale et de davantage de progrès et de prospérité au peuple suédois ami.

Le Souverain saisit cette occasion pour se réjouir des relations d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux familles royales et des liens de coopération fructueuse entre les deux pays au service des intérêts des deux peuples amis.