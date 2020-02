SM le Roi félicite M. Abdellatif Ouahbi suite à son élection secrétaire général du PAM

lundi, 10 février, 2020 à 21:12

Rabat-Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Abdellatif Ouahbi, à l’occasion de son élection secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations à M. Ouahbi et Ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de ses nouvelles missions partisanes, soulignant que son élection à la tête du secrétariat général du PAM reflète la confiance placée en lui par les membres de cette formation politique, grâce à son engagement à défendre les principes du parti, à sa compétence et son expérience avérées et à son attachement indéfectible aux valeurs et aux constantes de la Nation.

Ces qualités “vous qualifient à consentir tous les efforts nécessaires en vue de renforcer la présence responsable du PAM sur la scène partisane et de consolider sa contribution, à l’instar des autres partis nationaux sérieux et des forces vives de la nation”, afin de participer activement à relever les défis de la nouvelle étape dont le Maroc s’apprête à y entrer avec détermination, et ce, sur la base des principes de responsabilité, tout en veillant à maintenir la primauté des intérêts suprêmes du pays et des citoyens, indique Sa Majesté.