SM le Roi félicite M. Faustin-Archange Touadéra suite à sa réélection président de la République centrafricaine

mardi, 19 janvier, 2021 à 16:56

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Excellence M. Faustin-Archange Touadéra, suite à sa réélection à la Présidence de la République centrafricaine.

“En Vous renouvelant sa confiance, le peuple centrafricain a exprimé sa ferme détermination à poursuivre, sous la conduite de Votre Excellence, le processus de consolidation de la paix et de la stabilité ainsi que toutes les actions visant la réconciliation et le développement en République centrafricaine”, souligne le Souverain dans ce message.

Tout en Se réjouissant de la volonté, commune aux deux pays, de renforcer les liens séculaires de fraternité et de solidarité qui les unissent, et d’en faire un modèle de coopération au service de l’unité et de la prospérité du continent africain, SM le Roi assure le Président réélu de Sa constante disposition à poursuivre, avec Son Excellence, “l’œuvre de développement des relations privilégiées qui existent entre le Royaume du Maroc et la République centrafricaine”.