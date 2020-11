SM le Roi félicite M. John Magufuli à l’occasion de son investiture Président de la République Unie de Tanzanie

jeudi, 5 novembre, 2020 à 22:14

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. John Pombe Joseph Magufuli, à l’occasion de son investiture Président de la République Unie de Tanzanie.

Dans ce message, le Souverain adresse Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de succès à M. Magufuli dans la poursuite de ses missions suprêmes, en vue de réaliser les aspirations du peuple tanzanien frère à davantage de progrès et de prospérité dans la sécurité et la stabilité.

SM le Roi saisit cette occasion pour faire part de Sa détermination à continuer d’œuvrer de concert avec le président tanzanien, afin de resserrer davantage les liens d’amitié entre le Royaume du Maroc et la République Unie de Tanzanie et de hisser les relations de partenariat et de coopération fructueuse au niveau exemplaire auquel aspirent les deux peuples.