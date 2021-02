SM le Roi félicite M. Mohamed Bazoum suite à son élection Président de la République du Niger

jeudi, 25 février, 2021 à 21:30

Les autorités provinciales de M’diq-Fnideq et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) continuent à conclure des contrats de travail au profit des femmes touchées par la crise économique provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et la fermeture du point de passage de Bab Sebta.