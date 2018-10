SM le Roi félicite M. Nguyên Phu Trong à l’occasion de son élection président du Vietnam

mercredi, 24 octobre, 2018 à 18:44

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Nguyên Phu Trong à l’occasion de son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Phu Trong Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès dans l’accomplissement de ses hautes fonctions au service du peuple vietnamien ami.

A cette occasion, SM le Roi se félicite de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, faisant part de Sa détermination à œuvrer, de concert avec le Président Phu Trong, à leur consolidation pour le plus grand bien des deux peuples.