SM le Roi félicite M. Peter Mutharika à l’occasion de sa réélection président de la République du Malawi

mercredi, 29 mai, 2019 à 17:39

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Peter Mutharika, à l’occasion de sa réélection Président de la République du Malawi.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs à M. Mutharika pour la confiance renouvelée en sa personne par le peuple malawite pour le conduire vers davantage de progrès et de prospérité.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa satisfaction des liens de fraternité africaine et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec M. Mutharika pour renforcer les relations d’amitié et de coopération liant le Maroc et le Malawi, et les améliorer pour englober tous les domaines, pour l’intérêt des deux peuples.