SM le Roi félicite Mme Droupadi Murmu, à l’occasion de son élection Présidente de la République de l’Inde

vendredi, 22 juillet, 2022 à 21:42

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Droupadi Murmu, à l’occasion de son élection Présidente de la République de l’Inde.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, à Mme Droupadi Murmu Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès dans ses hautes fonctions.

Le Souverain saisit cette occasion pour Se féliciter des liens de longue date qui unissent le Royaume du Maroc et la République de l’Inde, et la dynamique de développement, forte et constante, qu’ils connaissent dans divers domaines, à la faveur de la confiance mutuelle et d’une volonté commune d’atteindre les plus hauts niveaux de rapprochement et de coopération.

SM le Roi réitère, par la même occasion, Sa détermination à œuvrer de concert avec Mme Droupadi Murmu, en vue de consolider le partenariat stratégique marocco-indien, au service des intérêts des deux pays et deux peuples amis.