SM le Roi félicite Mme Samantha Mostyn à l’occasion de son investiture gouverneur général du Commonwealth d’Australie

mardi, 2 juillet, 2024 à 22:42

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Samantha Mostyn à l’occasion de son investiture gouverneur général du Commonwealth d’Australie.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs à Mme Samantha Mostyn lui souhaitant un succès continu dans l’accomplissement de ses hautes fonctions.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Sa profonde satisfaction du niveau des relations entre le Royaume du Maroc et l’Australie, fondées sur l’amitié et la coopération fructueuse, ainsi que la détermination constante des deux pays à continuer à œuvrer à leurs renforcement, aux niveaux bilatéral et multilatéral, au service des deux peuples.