SM le Roi félicite le Président allemand à l’occasion de la fête nationale de son pays

jeudi, 3 octobre, 2019 à 12:07

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République Fédérale d’Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Steinmeier, en Son nom personnel et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de bonheur, et davantage de progrès et de prospérité au peuple allemand.

SM le Roi se félicite, à cette occasion, des relations d’amitié solide et d’estime mutuelle liant les deux pays, lesquelles constituent la pierre angulaire de la coopération bilatérale dans divers domaines.

Le Souverain se félicite également de la forte impulsion ayant invariablement caractérisé les liens entre les deux pays, réitérant Sa ferme détermination à continuer à œuvrer en vue de renforcer davantage cette coopération fructueuse, au service des deux peuples.