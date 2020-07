SM le Roi félicite le président américain à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

samedi, 4 juillet, 2020 à 12:55

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président des États-Unis d’Amérique, M. Donald Trump à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations au président Trump et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain.

SM le Roi saisit aussi cette occasion pour exprimer au président américain Sa fierté des liens d’amitié ancestrale, basés sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse qui unissent le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, ainsi que du niveau de concertation et de coordination étroite entre les deux pays sur les différentes questions d’intérêt commun.

Le Souverain fait part également de Sa Haute appréciation de la dynamique spéciale qui caractérise ces relations et réaffirme Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Trump pour aller de l’avant dans l’incarnation de la vision commune du partenariat stratégique maroco-américain, au service des intérêts suprêmes des deux peuples amis.