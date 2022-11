SM le Roi félicite le Président angolais à l’occasion de la fête nationale de son pays

vendredi, 11 novembre, 2022 à 12:57

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Angola, M. João Lourenço, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Lourenço et Ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple angolais.

SM le Roi fait état, à cette occasion, de la volonté du Royaume du Maroc à renforcer ses relations fraternelles et sa coopération avec la République d’Angola, assurant M. João Lourenço de Sa détermination à continuer d’œuvrer de concert avec lui pour promouvoir ces relations à tous les niveaux, au service des intérêts des deux peuples et pour contribuer à la consolidation des liens de solidarité et de rapprochement entre les peuples africains.