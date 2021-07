SM le Roi félicite le Président biélorusse à l’occasion de la fête nationale de son pays

samedi, 3 juillet, 2021 à 12:12

Le Conservateur régional du patrimoine de la région Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Choukri, a accordé un entretien à la MAP dans lequel il évoque la richesse et la diversité du patrimoine historique matériel et immatériel de la région Béni Mellal-Khénifra avec un focus sur l’art rupestre de Jbel Rat et les axes d’intervention pour le sauvegarder et le valoriser.