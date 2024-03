SM le Roi félicite le Président bulgare à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 3 mars, 2024 à 12:43

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Bulgarie, M. Rumen Radev, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations au Président Radev et Ses vœux les plus sincères de davantage de progrès et de prospérité au peuple bulgare.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour saluer les solides relations unissant le Maroc et la Bulgarie, qui tirent leur force de la volonté commune de développer ces liens afin d’atteindre de plus hauts niveaux de coopération et de coordination dans divers domaines.