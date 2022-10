SM le Roi félicite le président chinois à l’occasion de la fête nationale de son pays

samedi, 1 octobre, 2022 à 11:57

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président Xi Jinping, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois ami.

SM le Roi fait part de Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président chinois pour renforcer les relations d’amitié et de coopération liant le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine et leur imprimer un nouvel élan en mesure de les hisser au niveau des ambitions des deux pays.

Le Souverain se dit également convaincu que les initiatives conjointes des deux pays, qui portent sur le développement des échanges économiques, commerciaux et d’investissements, permettront de créer d’importantes opportunités de coopération bilatérale, dans l’intérêt des deux peuples amis.

SM le Roi saisit cette occasion pour saluer la coopération constructive qui caractérise les relations entre les deux pays lors des différents rassemblements internationaux, soulignant la volonté des deux pays d’œuvrer ensemble à développer davantage la coordination et la concertation sur les différentes questions d’intérêts communs.