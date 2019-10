SM le Roi félicite le président chinois à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de son pays

mardi, 1 octobre, 2019 à 11:52

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République Populaire de Chine, M. Xi Jinping, à l’occasion du 70è anniversaire de la fondation de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au Président chinois, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations, ainsi que Ses sincères souhaits de davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois.

SM le Roi saisit cet heureux événement pour féliciter M. Jinping non seulement pour les réalisations accomplies par la Chine sous son leadership dans divers domaines, mais aussi pour le statut du pays et son influence sur les plans régional et international.

Le Souverain se félicite également des réalisations accomplies par le Maroc et la Chine dans le cadre de leur coopération bilatérale dans différents secteurs, notant que ces réalisations se sont traduites par un partenariat stratégique effectif, que les deux pays sont déterminés à renforcer en lui donnant une nouvelle impulsion aux niveaux aussi bien bilatéral que multilatéral, mais aussi à travers les forums qui réunissent les deux pays aux niveaux arabe et africain.