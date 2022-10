SM le Roi félicite le président chinois à l’occasion de sa réélection Secrétaire général du Parti communiste chinois

mercredi, 26 octobre, 2022 à 10:32

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l’occasion de sa réélection Secrétaire général du Parti communiste chinois, pour un troisième mandat, lors du 20è congrès national du Parti.

Dans ce message, SM le Roi exprime au président chinois Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de succès continu dans ses hautes fonctions et ses efforts au service du peuple chinois.

“Le renouvellement de la confiance par les représentants du peuple chinois en votre leadership montre combien ils apprécient les réalisations importantes que vous avez accomplies dans divers domaines”, indique le message, relevant que ces réalisations “ont permis à votre pays de renforcer davantage sa stature et son rôle aux plans régional et international”.

A cette occasion, le Souverain se dit satisfait des relations entre les deux pays qui sont ancrées dans l’amitié étroite et la coopération fructueuse dans divers domaines, ainsi que de “notre coordination et consultation constructives concernant différentes questions d’intérêt commun”.

SM le Roi souhaite continuer de travailler avec le président chinois afin de renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine et d’élargir la coopération bilatérale à d’autres secteurs prometteurs, au service des aspirations des deux peuples et des intérêts des deux pays.