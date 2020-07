SM le Roi félicite le président colombien à l’occasion de la fête nationale de son pays

lundi, 20 juillet, 2020 à 13:05

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au président de la République de Colombie, M. Ivan Duque Márquez, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à M. Duque Márquez et de davantage de progrès et de prospérité au peuple colombien ami.

A cette occasion, SM le Roi exprime au président colombien Sa satisfaction du développement soutenu que connaissent les relations de coopération fructueuse entre les deux pays, et de la volonté commune de les renforcer dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux peuples amis et en contribution à la consolidation de la solidarité et de la coopération sud-sud.