SM le Roi félicite le président colombien à l’occasion de la fête nationale de son pays

samedi, 20 juillet, 2019 à 12:23

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la république de Colombie Ivan Duque Marquez à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères voeux de santé et de quiétude à M. Ivan Duque Marquez et de progrès et de prospérité au peuple colombien.

SM le Roi saisit également cette occasion, qui coïncide avec la célébration du 40-ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques maroco-colombiennes, pour exprimer Sa grande satisfaction du niveau distingué des relations bilatérales dans différents domaines, à la faveur de l’ambition commune des deux pays de les renforcer et étendre leurs perspectives.

Le Souverain réitère Sa détermination à oeuvrer de concert avec le président colombien pour renforcer les mécanismes de rapprochement et de coopération entre les deux pays, et exploiter les différentes opportunités et potentialités à même de hisser le partenariat bilatéral à un niveau supérieur auquel aspirent les deux peuples amis.