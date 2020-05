SM le Roi félicite le Président du Cameroun à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 20 mai, 2020 à 16:10

Le Conseil économique social et environnemental (CESE), qui a été saisi par le président de la Chambre des représentants pour élaborer une étude sur “Les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus « Covid 19 » et leviers d’actions envisageables”, a mis en place une commission ad hoc composée de trois groupes de travail.