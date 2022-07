SM le Roi félicite le président du Cap-Vert à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

mardi, 5 juillet, 2022 à 12:46

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Cap-Vert, M. José Maria Neves, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain adresse Ses sincères félicitations à M. José Maria Neves et Ses vœux de progrès et de prospérité au peuple capverdien.

SM le Roi saisit cette occasion pour faire part de Sa ferme volonté à œuvrer avec M. Neves, en vue de consolider les excellentes relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, “pour le plus grand bien de nos deux peuples et celui de notre Continent”.