SM le Roi félicite le président du conseil présidentiel yéménite à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 22 mai, 2022 à 11:54

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a félicité le président du conseil présidentiel du Yémen, M. Rachad Mohammed Al-Alimi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Al-Alimi Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de succès dans l’accomplissement de ses Hautes fonctions pour parachever la période de transition et assurer la sécurité, l’unité et la stabilité au Yémen, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le peuple yéménite dans la prospérité, la sécurité, l’entente et la paix.

SM le Roi salue, à cette occasion, les liens de fraternité solide, de coopération fructueuse et de solidarité agissante unissant les deux pays, réitérant la détermination permanente du Maroc à consolider ces liens au service des intérêts communs des deux peuples frères.