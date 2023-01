SM le Roi félicite le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 1 janvier, 2023 à 13:25

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, le général Abdel-Fattah Al-Burhan Abdelrahman, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à M. Al-Burhan Abdelrahman et de davantage de progrès et de prospérité, dans la paix et la stabilité, au peuple soudanais.

SM le Roi saisit cette occasion pour Se féliciter des liens de fraternité solide et de coopération agissante qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Soudan, et de la volonté commune de les renforcer et les développer, au service des deux pays et des deux peuples frères.