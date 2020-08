SM le Roi félicite le Président du Tchad à l’occasion de la fête nationale de son pays

mardi, 11 août, 2020 à 10:46

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Tchad M. Idriss Deby Itno, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Deby Itno et Ses vœux de prospérité au peuple tchadien, tout en Se réjouissant des excellentes relations “empreintes d’amitié et de fraternité” que le Royaume du Maroc et la République du Tchad “ont toujours su entretenir”.

“Je Vous renouvelle à cet égard Ma constante détermination à continuer à œuvrer, de concert avec Votre Excellence, en faveur d’une coopération bilatérale fructueuse, amplement profitable à Nos deux peuples et fortement engagée au service du développement de notre Continent”, écrit SM le Roi dans ce message.