SM le Roi félicite le Président du Vietnam à l’occasion de la fête nationale de son pays

vendredi, 2 septembre, 2022 à 10:25

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République socialiste du Vietnam, M. Nguyên Xuân Phuc, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain présente Ses vœux les meilleurs pour le bonheur personnel du président vietnamien et la prospérité du Vietnam, ainsi que Ses souhaits les plus chaleureux et Ses félicitations au peuple vietnamien “pour les nombreuses réalisations qu’il a su mener sur la voie du progrès”.

“Je tiens également à vous assurer de Ma Constante détermination à poursuivre notre action conjointe en vue de renforcer l’excellente amitié qui unit le Maroc et le Vietnam et d’élargir leur champ de coopération tant au niveau bilatéral que sur le plan international”, souligne SM le Roi.