SM le Roi félicite le président égyptien à l’occasion de la commémoration de la Révolution du 23 juillet

mardi, 23 juillet, 2024 à 13:02

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République arabe d’Égypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de la commémoration par son pays de l’anniversaire de la Révolution du 23 juillet.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom personnel et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à M. Al-Sissi, et de davantage de progrès et de développement au peuple égyptien frère.

A cette occasion, SM le Roi fait part de Sa fierté des fortes relations fraternelles unissant le Maroc et l’Égypte, réitérant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président égyptien pour renforcer ces relations dans les différents domaines au service des deux peuples frères.