SM le Roi félicite le Président français à l’occasion de la fête nationale de son pays

jeudi, 14 juillet, 2022 à 11:49

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

A cette occasion, SM le Roi exprime Ses félicitations chaleureuses et Ses vœux de prospérité au peuple français.

“Le Maroc et la France entretiennent une amitié ancienne et solide. Je suis persuadé que notre excellente coopération demeurera un facteur de progrès pour nos deux peuples et pour l’espace euro-méditerranéen”, écrit le Souverain dans ce message.

“En vous adressant Mes voeux les meilleurs, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président et cher ami, l’expression de Ma très haute considération”, affirme le Souverain.