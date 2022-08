SM le Roi félicite le président gabonais à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 17 août, 2022 à 11:15

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime en Son nom et au nom du peuple marocain Ses vœux les meilleurs de bonheur à M. Ali Bongo et Ses souhaits de prospérité au peuple gabonais.

“Je suis convaincu que Nos actions concertées contribueront à approfondir encore les liens étroits d’amitié et de solidarité qui caractérisent d’ores et déjà les excellentes relations qu’entretiennent le Royaume du Maroc et la République gabonaise”, écrit le Souverain.

SM le Roi a assuré le président gabonais de Sa ferme disposition à poursuivre le renforcement de “Notre coopération exceptionnelle, tant sur le plan bilatéral que continental”.