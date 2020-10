SM le Roi félicite le Président irakien à l’occasion de la fête nationale de son pays

samedi, 3 octobre, 2020 à 13:47

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Irak, M. Barham Salih, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple irakien frère, dans la sécurité et la stabilité.

SM le Roi se félicite, à cette occasion, des liens de bonne fraternité unissant le Royaume du Maroc et la République d’Irak, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert en vue de renforcer et de développer ces liens, en réponse aux aspirations des deux peuples frères.