SM le Roi félicite le président italien à l’occasion de la fête nationale de son pays

mardi, 2 juin, 2020 à 12:09

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Italie, M. Sergio Mattarella, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Mattarella, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple italien.

Mettant en avant les liens distingués d’amitié et de coopération unissant les deux pays, SM le Roi réitère à M. Mattarella Sa détermination à poursuivre l’action commune en vue de raffermir et développer les relations maroco-italiennes dans différents domaines pour le bien des deux peuples amis et en contribution à la consolidation de la paix et de la stabilité dans l’espace méditerranéen.