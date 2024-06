SM le Roi félicite le Président italien à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 2 juin, 2024 à 10:53

“Le Maroc est désireux, capable et prêt à contribuer à un partenariat substantiel et pragmatique avec la Corée, qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda ambitieux de l’Afrique, tout en étant adapté pour répondre aux besoins et défis spécifiques des pays africains”, a indiqué, dimanche à Séoul, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.