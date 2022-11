SM le Roi félicite le président de l’État de Palestine à l’occasion de la fête nationale de son pays

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de l’État de Palestine M. Mahmoud Abbas, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le Souverain exprime à M. Mahmoud Abbas Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères voeux de progrès et de prospérité au peuple palestinien dans la paix, la liberté et l’indépendance. A cette occasion, Sa Majesté fait part de Sa fierté permanente des liens solides de fraternité et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples, réitérant le soutien constant du Royaume du Maroc aux efforts continus du président palestinien visant à réaliser les aspirations du peuple palestinien au recouvrement de ses droits justes, à leur tête le droit à un État indépendant avec Al Qods-Est comme capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale.