SM le Roi félicite le Président de l’Inde à l’occasion de la fête de l’Indépendance de son pays

dimanche, 15 août, 2021 à 12:25

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de l’Inde, M. Ram Nath Kovind, à l’occasion de la fête de l’Indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son Nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple indien ami.

Le Souverain saisit, cette occasion, pour Se féliciter des liens d’amitié ancestrale unissant les deux pays, Se disant convaincu que les relations bilatérales poursuivront leur développement dans différents domaines, en vue de les hisser à un partenariat stratégique fort répondant aux aspirations des deux Chefs d’Etat et aux ambitions des deux peuples amis.