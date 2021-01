SM le Roi félicite le Président de l’Inde à l’occasion de la fête nationale de son pays

mardi, 26 janvier, 2021 à 11:44

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de l’Inde, M. Ram Nath Kovind, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à M. Kovind et de davantage de progrès et de prospérité au peuple indien.

Le Souverain saisit cette occasion pour Se féliciter des relations distinguées de solide amitié et coopération unissant les deux pays, en réitérant Sa forte détermination à continuer l’action commune en vue de renforcer ces relations et de les élargir pour réaliser les aspirations des deux peuples amis et servir leurs intérêts communs.