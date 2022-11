SM le Roi félicite le Président mauritanien à l’occasion de la fête nationale de son pays

lundi, 28 novembre, 2022 à 12:04

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République Islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Ould Cheikh El Ghazouani, en Son nom Personnel et au nom du peuple marocain, Ses vives félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de bonheur et au peuple mauritanien frère davantage de progrès et de prospérité.

Se félicitant des liens de fraternité solides unissant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, SM le Roi réitère Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président mauritanien pour hisser les relations bilatérales à un niveau de partenariat stratégique, à même de répondre aux aspirations des deux pays et des deux peuples frères.