SM le Roi félicite le Président nigérian à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

mardi, 1 octobre, 2019 à 11:37

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République Fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé et de bonheur au Président nigérian, tout en souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple nigérian.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa satisfaction de l’évolution positive des relations bilatérales grâce à la volonté commune d’impulser ces liens, réaffirmant Sa volonté de poursuivre l’action commune avec M. Buhari, en vue de renforcer les relations bilatérales et les hisser à leur plus haut niveau, pour en faire un modèle de coopération et de solidarité entre les deux nations africaines.

Le Souverain souligne que le renforcement des relations bilatérales est à même d’aider à servir les intérêts des deux peuples et contribuer à l’unité et au développement du contient africain.