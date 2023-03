SM le Roi félicite le Président pakistanais à l’occasion de la fête nationale de son pays

jeudi, 23 mars, 2023 à 10:57

Nations Unies (New York) – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka a présidé, mercredi à New York, un événement de haut niveau sur la durabilité dans la bonne gouvernance des ressources en eau souterraines. L’objectif de cet événement parallèle, qui s’inscrit dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l’eau […]