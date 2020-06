SM le Roi félicite le président portugais à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 10 juin, 2020 à 13:44

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République portugaise M. Marcelo Rebelo de Sousa, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et Ses voeux les meilleurs de santé et de bonheur au président Rebelo de Sousa et de davantage de progrès et de prospérité au peuple portugais.

SM le Roi Se félicite des liens séculaires d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, réitérant Sa ferme détermination à poursuivre l’action commune afin de renforcer les relations bilatérales et les porter au niveau des aspirations des deux peuples.