SM le Roi félicite le Président de la République démocratique du Congo à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 30 juin, 2021 à 11:13

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain adresse Ses sincères félicitations à M. Tshisekedi ainsi que Ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple congolais.

“Le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo sont unis par des liens exceptionnels de fraternité et de solidarité qui, grâce à notre volonté partagée, ne cessent de se renforcer pour le plus grand bien de nos deux peuples”, souligne le Souverain dans ce message.

SM le Roi saisit également cette occasion pour réitérer Sa ferme détermination à poursuivre l’action commune en vue de consolider l’excellente coopération bilatérale et d’en faire un modèle au service du développement du Continent.

Le Souverain tient, par ailleurs, à saluer l’engagement de M. Félix Tshisekedi, en tant que Président de l’Union africaine, pour résoudre les différends en Afrique et ses efforts inlassables pour promouvoir des valeurs de paix et de dialogue.