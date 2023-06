SM le Roi félicite le président de la république de Djibouti à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

mardi, 27 juin, 2023 à 12:09

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la république de Djibouti Ismail Omar Guelleh, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.Dans ce message, le Souverain exprime au président djiboutien Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité au peuple de Djibouti frère.

“Il m’est agréable en cette glorieuse occasion de dire à votre excellence ma fierté des liens solides de fraternité et de coopération efficace unissant nos deux pays et de la volonté commune qui nous anime pour les renforcer davantage et les hisser à des horizons plus larges dans l’intérêt de nos deux peuples frères, de notre Oumma arabe et de notre continent africain”, lit-on dans le message royal.