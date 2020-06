SM le Roi félicite le président de la République de Djibouti à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

samedi, 27 juin, 2020 à 14:56

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à M. Guelleh et de davantage de développement et de progrès au peuple djiboutien frère.

Le Souverain Se réjouit, à cette occasion, des relations solides liant le Royaume du Maroc et la République de Djibouti, basées sur la solidarité agissante et la coopération constructive que “Nous veillons à consolider et à renforcer en réponse aux aspirations de nos deux peuples frères”.