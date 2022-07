SM le Roi félicite le président de la République du Burundi à l’occasion de la fête nationale de son pays

vendredi, 1 juillet, 2022 à 11:48

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Burundi, M. Evariste Ndayishimiye, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations et Ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple burundais.

A cette occasion, le Souverain Se félicite de l’excellence des relations d’amitié et de fraternité entre le Maroc et le Burundi, renouvelant Sa détermination à œuvrer, de concert avec le Président burundais, en faveur d’une coopération bilatérale mutuellement profitable et fortement engagée au service de l’Afrique.