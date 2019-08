SM le Roi félicite le Président de la République du Congo à l’occasion de la fête nationale de son pays

jeudi, 15 août, 2019 à 12:02

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Congo M. Denis Sassou N’guesso, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations et Ses vœux les meilleurs de bonheur à M. Sassou N’guesso et de prospérité au peuple congolais.

“Je tiens, à cette occasion, à Vous assurer de Ma ferme volonté de continuer à œuvrer, avec Votre Excellence, pour consolider les excellentes relations de fraternité et d’amitié moroco-congolaises dans le cadre d’une coopération interafricaine innovante et mutuellement bénéfique à Nos deux peuples et à l’ensemble de Notre Continent”, écrit Sa Majesté.