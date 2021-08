SM le Roi félicite le Président de la République du Congo à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 15 août, 2021 à 12:02

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Congo, M. Denis Sassou N’guesso, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Sassou N’guesso et Ses vœux de progrès et de prospérité au peuple congolais.

A cette occasion, SM le Roi Se félicite de l’excellence des relations de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays et renouvelle, à cet égard, Sa ferme détermination à poursuivre l’action commune avec M. Sassou N’guesso, en vue de les renforcer pour le plus grand bien des deux peuples et au service du développement du continent africain.