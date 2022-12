SM le Roi félicite le président de la République du Niger à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 18 décembre, 2022 à 12:47

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Bazoum et Ses vœux de prospérité pour le peuple nigérien.

SM le Roi réitère, à cette occasion, Sa ferme volonté de continuer, de concert avec le président de la République du Niger, “l’œuvre de consolidation et d’approfondissement de nos relations bilatérales, en vue d’en faire une coopération réussie entre deux pays africains, au service de nos deux peuples et de l’unité, de la stabilité et du progrès de notre continent”.